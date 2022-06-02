Силы ДНР предотвратили прорыв ВСУ в районе Верхнеторецкого

Силы Донецкой Народной Республики совместно с военнослужащими Вооруженных сил России предотвратили попытку прорыва украинских войск у Верхнеторецкого. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила Народная милиция республики.

В ходе боестолкновения украинская армия потеряла два танка Т-64, две БМП и до 30 военнослужащих. Кроме того, союзными силами были подавлены огневые точки ВСУ у Красногоровки.

Ранее в четверг стало известно, что силы ДНР подавили попытки прорыва украинских войск в районе Авдеевки и Новомихайловки. По словам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, противник понес большие потери на этих направлениях.

По его словам, при неудачных попытках прорыва в Авдеевке ВСУ потеряли порядка 70 человек убитыми и три танка. При этом во время попытки прорыва в районе Новомихайловки были ликвидированы 15 украинских военных.

В этот же день сообщалось, что силы ДНР совместно с ВС России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое в Донецкой области. Военнослужащие уничтожили боевую машину пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.

Кроме того, в четверг были подавлены две огневые точки украинских войск в районе населенного пункта Марьинка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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