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Мужчина поджег автомобиль своей знакомой в Тверской области

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Полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля «ВАЗ» в городе Кашине в Тверской области. Об этом в четверг, 2 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

С заявлением к правоохранителям обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила, что автомобиль был припаркован во дворе и ночью загорелся. На место выехали полицейские и пожарные. После того как огонь был потушен, оперативники изучили записи камер наблюдения, опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.

Подозреваемого удалось найти. Им оказался знакомый потерпевшей, он признался в поджоге. По его словам, накануне инцидента у них с женщиной произошел конфликт, после чего мужчина облил ее машину бензином и поджег.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что житель Орла признался в угоне автомобиля своего знакомого. Он взял машину, чтобы съездить в магазин, но не справился с управлением и бросил ее в кустах.

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