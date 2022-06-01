Житель Орла без спроса взял автомобиль знакомого

Житель Орла признался в угоне автомобиля своего знакомого. Управление МВД по Северному району города возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Об этом в среду, 1 июня, сообщает infoorel.ru.

Потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства. По его словам, он сам обнаружил машину брошенной в кустах недалеко от места парковки. Мужчина рассказал, что перед этим к нему домой приходила компания знакомых, при этом он сам на время выходил из квартиры.

В результате один из гостей признался, что знал, где потерпевший хранит ключи от автомобиля, и решил съездить в магазин. На пути обратно он не справился с управлением и заехал в кусты. Машину он вытащить не смог и бросил ее. После этого гость вернулся в квартиру и положил ключи на место.