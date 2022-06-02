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Первая жена Грачевского обжаловала отказ в получении доли наследства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Первая жена худрука и создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Галина обжаловала в Московском городском суде вынесенное ранее судом первой инстанции решение об отказе ей в доле наследства. Об этом 2 июня «Известиям» рассказал адвокат Евгений Бранецкий, представляющий в суде интересы вдовы Грачевского Екатерины Белоцерковской.

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«Галина Яковлевна обжаловала решение Останкинского суда, она с ним не согласна», — рассказал он.

Более того, Грачевская намерена лично приходить в суд.

«На первом заседании ее адвокат заявил соответствующее ходатайство, Галина Яковлевна будет присутствовать лично. До этого ни на одном заседании ее не было», — отметил Бранецкий.

Ранее Останкинский районный суд в полном объеме отказал первой жене Грачевского в исковых требованиях. Она хотела раздела доли в киножурнале «Ералаш», и продюсерском центре «Ералаш», на 50% долей, принадлежащих Грачевскому на момент смерти.

Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. У него был диагностирован коронавирус. Он лечился сначала амбулаторно, затем его госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Художественного руководителя «Ералаша» похоронили на Троекуровском кладбище.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, автор таких фильмов, как «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Также он создал ряд документальных фильмов.

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