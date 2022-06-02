Путин заявил о необходимости быстрее вводить новые участки дорог

Нужно быстрее вводить новые участки автодорог. Об этом 2 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«В целом отмечу, что в текущих условиях нам необходимо нарастить, форсировать темпы инфраструктурного строительства. Не просто проводить все запланированные работы в утвержденные сроки, а стараться максимально сдвигать их влево, то есть выполнять их раньше, быстрее вводить новые участки дорог», — сказал он на совещании по развитию дорожного строительства.

По словам главы государства, в РФ есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне.

«Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть всё, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности», — отметил российский лидер.

Он также указал на необходимость за пять лет привести в порядок дороги по всей опорной сети.

«С учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно — за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей, подчеркну, всей опорной сети автодорог страны», — сказал президент.

Накануне глава компании ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко заявил, что строительство автотрассы Москва–Казань (М-12) подорожало на 30% от запланированной суммы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в России принимаются все меры, чтобы инфраструктурные проекты, которые сейчас выполняются, не замедлились из-за роста цен.

Ранее, 25 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры. Из них большую часть — 86 млрд рублей — получат 63 субъекта РФ и направят на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог.