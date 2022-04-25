Правительство РФ выделит 120 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Правительство России выделит дополнительно 120 млрд рублей на опережающее развитие дорожной инфраструктуры. Об этом 25 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Из них большую часть — 86 млрд рублей — получат 63 субъекта РФ и направят на то, чтобы как можно быстрее привести в нормативное состояние более 2,5 тыс. км региональных дорог. Еще 34 млрд рублей предусмотрены на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт крупных трасс, в том числе Золотого кольца, а также на маршрут «Европа — Западный Китай», — сказал он.

По словам Мишустина, финансирование также предназначено и для дальнейшего возведения объектов, влияющих на развитие целых регионов. В том числе на создание обходов крупных городов, позволяющих перенаправить грузовой трафик из населенных пунктов и разгрузить их от пробок, отмечает FlashNord.

Также продолжится расширение узких мест на трассах и строительство переездов через железнодорожные пути.

Накануне правительство сообщило о выделении 934 млн рублей на ремонт дорог в Крыму и на продолжение строительства моста через Шексну в Череповце. Так, Крым получит деньги на восстановление региональных и межмуниципальных трасс, разрушенных в результате прошлогоднего паводка.