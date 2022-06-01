Песков прокомментировал ход дорожного строительства в РФ на фоне роста цен

В России принимаются все меры, чтобы инфраструктурные проекты, которые сейчас выполняются, не замедлились из-за роста цен. Об этом 1 июня рассказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также добавил, что 2 июня президент РФ Владимир Путин проведет совещание по вопросам дорожного строительства.

«Подорожание, оно же везде идет определенное: во-первых, есть инфляционное подорожание, и так далее. Поэтому объективное изменение цен в сторону повышения возможно. Это учитывается в правительстве, это наверняка учитывается и в корпорации. Но тем не менее принимаются меры для того, чтобы не замедлять те проекты, которые сейчас выполняются», — рассказал Песков, комментируя журналистам заявление главы компания ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко о подорожании строительства автотрассы Москва — Казань.

Ранее в этот день Петушенко заявил журналистам, что строительство автомобильной трассы выросло в цене на 30% от запланированной суммы. Изначально проект оценивался примерно в 630 млрд рублей, при этом еще тогда предполагалось, что проект может подорожать после прохождения «Главгосэкспертизыи». Теперь приблизительное подорожание на данный момент составляет 190 млрд рублей.

Автодорога Москва — Казань протяженностью 794 км, которая получит номер М-12, объединит четыре крупнейшие агломерации — Московскую, Нижегородскую, Казанскую, Самарско-Тольяттинскую — и в два раза сократит время в пути между Москвой и Казанью. Магистраль станет частью федерального транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Так, в ноябре прошлого года Путин сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани будет достроена и открыта в 2024 году.

Кроме того, в апреле прошлого года Путин в послании Федеральному собранию поручил к 2024 году продлить автомагистраль М-12 до Екатеринбурга.