Суд арестовал подозреваемого в убийстве своего сына жителя Ростова-на-Дону
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве сына. Об этом 1 июня сообщил корреспондент «Известий».
В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя.
Тело семилетнего ребенка было найдено в вещевой сумке на дне реки 30 мая.
В тот же день следователи совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель города.
Как уточнили в управлении Следственного комитета по региону, на допросе подозреваемый пояснил, что утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни. Испугавшись, он уложил его тело в вещевую сумку и сбросил реку.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.