Суд арестовал подозреваемого в убийстве своего сына жителя Ростова-на-Дону

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве сына. Об этом 1 июня сообщил корреспондент «Известий».

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя.

Тело семилетнего ребенка было найдено в вещевой сумке на дне реки 30 мая.

В тот же день следователи совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель города.

Как уточнили в управлении Следственного комитета по региону, на допросе подозреваемый пояснил, что утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни. Испугавшись, он уложил его тело в вещевую сумку и сбросил реку.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.