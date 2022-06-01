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Суд арестовал подозреваемого в убийстве своего сына жителя Ростова-на-Дону

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Фото: РЕН ТВ
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал местного жителя, подозреваемого в убийстве сына. Об этом 1 июня сообщил корреспондент «Известий».

В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя.

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Тело семилетнего ребенка было найдено в вещевой сумке на дне реки 30 мая.

В тот же день следователи совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний житель города.

Как уточнили в управлении Следственного комитета по региону, на допросе подозреваемый пояснил, что утром 28 мая увидел, что ребенок не подает признаков жизни. Испугавшись, он уложил его тело в вещевую сумку и сбросил реку.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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