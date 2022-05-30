В Ростове-на-Дону обнаружили тело ребенка в сумке. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что погибшему мальчику около 6–8 лет, личность пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.

Житель Ростова-на-Дону рассказал, как нашел тело ребенка. По его словам, несколько дней назад он возвращался домой, когда знакомый рассказал ему о сумке в озере. Мужчинам удалось зацепить и достать ее из озера.

В данный момент в ближайших детсадах и школах сотрудники учреждений проверяют местонахождение всех детей.

22 апреля в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет. Под подозрение сразу попали родные мать и дядя. Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух малолетних, совершенном группой лиц (п.п. «а», «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).