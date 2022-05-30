Задержанным по подозрению в убийстве ребенка в Ростове-на-Дону оказался его отец

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Ростовской области задержали предполагаемого убийцу семилетнего ребенка. Об этом сообщили в понедельник, 30 мая, на сайте областного Следственного комитета России.

О том, что в Ростове-на-Дону из озера выловили сумку с телом ребенка, стало известно ранее в этот же день. Сумку обнаружил местный житель. Следователи возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, на теле ребенка присутствовали следы насилия и ожоги от тушения сигарет.

В совершении преступления подозревается 32-летний отец погибшего ребенка.

На допросе мужчина рассказал, что рано утром 28 мая увидел, что мальчик не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку.

«Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела», — говорится в тексте сообщения.

На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.