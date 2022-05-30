Задержанным по подозрению в убийстве ребенка в Ростове-на-Дону оказался его отец
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- Задержанным по подозрению в убийстве ребенка в Ростове-на-Дону оказался его отец
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Ростовской области задержали предполагаемого убийцу семилетнего ребенка. Об этом сообщили в понедельник, 30 мая, на сайте областного Следственного комитета России.
О том, что в Ростове-на-Дону из озера выловили сумку с телом ребенка, стало известно ранее в этот же день. Сумку обнаружил местный житель. Следователи возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, на теле ребенка присутствовали следы насилия и ожоги от тушения сигарет.
В совершении преступления подозревается 32-летний отец погибшего ребенка.
На допросе мужчина рассказал, что рано утром 28 мая увидел, что мальчик не подает признаков жизни, после этого, испугавшись, уложил его тело в вещевую сумку и сбросил в реку.
«Версия подозреваемого будет проверена следователем в ходе расследования уголовного дела», — говорится в тексте сообщения.
На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти ребенка, а также ряд молекулярно-генетических экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.