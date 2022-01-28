«Дома мама поняла, что умирает»: как погибли пациенты питерского КДЦ

Причиной гибели пациентов КДЦ № 1 Санкт-Петербурга мог стать прием технического раствора бария, сообщил источник «Известий». Его людям могли дать при обследовании желудка вместо безопасного сульфата бария . В использовании контрафактного химического препарата следствие подозревает главврача Евгения Попова, он задержан. Накануне ареста медик сообщил «Известиям», что с момента основания клиники проблем при подобных обследованиях ни разу не возникало . Между тем люди почувствовали себя плохо с самого начала процедуры, их состояние резко ухудшилось в считаные часы, рассказали «Известиям» родственники пострадавших. Подробности трагедии — в нашем расследовании.

Тошнило порошком

В ночь на пятницу, 28 января, был задержан главный врач городского консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1 Санкт-Петербурга Евгений Попов. По версии следствия, Евгений Попов «на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата» , сообщил СК РФ. В результате в январе 2022 года в больницы в крайне тяжелом состоянии попали шесть пациентов, трое из них скончались.

Возбуждено два уголовных дела — о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказании небезопасных услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Росздравнадзор уже приостановил обращение сульфата бария.

Накануне задержания Евгений Попов рассказал «Известиям», что ранее в медучреждении неоднократно проводили рентген желудка с использованием сульфата бария, однако никаких осложнений до сих пор не возникало.

— Для нас и нашего коллектива это трагедия, мы потрясены. Подобное исследование выполняется с момента начала работы центра. Сейчас оно остановлено, следствие разбирается, препарат отправлен на экспертизу. Действия врачей также проверяются, — сказал главврач КДЦ.

Дома мама поняла Главный врач городского консультативно-диагностического центра (КДЦ) № 1 Санкт-Петербурга Евгений Попов Фото: РЕН ТВ

«Известиям» удалось пообщаться и с родственниками погибших пациентов. Жена одного из них рассказала, что супруг почувствовал себя плохо сразу после принятия внутрь медицинского раствора.

— Это страшно, каждый может оказаться в такой ситуации. Мой супруг 25 января поехал в диагностический центр для обследования желудка. Ему дали выпить стакан этой жидкости, — сказала она.

По словам женщины, во время проведения обследования мужу становилось всё хуже. Его отпустили домой, он долго добирался, и приехал уже в очень плохом состоянии. Появилась рвота каким-то порошком.

— Мы вызвали «скорую». Когда она приехала, муж уже был в очень плохом состоянии, полностью отказали руки. Я его одела, торопила. Но в больницу он поступил в 22:35 — получается, что «скорая» везла его два с половиной часа. Я позвонила в больницу, и мне сказали, что он в очень тяжелом состоянии и что шансов мало. И уже утром реаниматолог сообщил, что они сделали всё что могли, но… — сказала собеседница.

Она добавила, что у мужа были небольшие проблемы с системой пищеварения, которые подразумевали плановую операцию, — именно поэтому он пошел на обследование. Процедуру с барием он уже делал ранее, в том же КДЦ.

Дома мама поняла Здание КДЦ № 1 Санкт-Петербурга Фото: РЕН ТВ

Анна, дочь другой жертвы медобследования, рассказала, что женщина просто хотела избавиться от изжоги.

— Она обратилась к участковому терапевту, который выявил гастрит и направил на исследования. Маму записали на рентген желудка 24 декабря на 9:30. Мы не знали, что это рентген с контрастом. Около полудня я ей позвонила, и когда она взяла трубку, я услышала, что с ней что-то не то. Она очень тяжело говорила, — сообщила девушка.

По словам Анны, женщине стало плохо еще до того, как она вышла из диагностического центра. Началась рвота, она еле успела забежать в туалет.

— Я потом ее спрашивала, почему не вернулась обратно, где делали процедуру. Она ответила, что раз ей сказали ехать домой, значит, ничего страшного, и она не связала свое состояние с процедурой. В транспорте ей стало еще хуже. Когда я позвонила, она стояла на остановке, ей было совсем плохо, в рвоте была кровь. А дома она поняла, что умирает, — рассказала собеседница.

Пострадавшей вызвали «скорую».

— Маму трясло, било, я подумала, что ей очень холодно. Я спросила, что с ней, но мне сказали, что никаких комментариев не дают и что всё скажет врач. Ехать в госпиталь вместе с мамой запретили из-за ковидных ограничений, — продолжила девушка.

Дома мама поняла Кадры из КДЦ № 1, где несколько пациентов умерли после гастроскопии Фото: РЕН ТВ

Спустя некоторое время Анна позвонила в больницу, и ей сказали, что мать находится в хирургическом отделении. На вопрос «почему» ей ответили, что комментариев по телефону не дают.

— Я думала, что маме передадут телефон, который я передала с вещами, и она мне позвонит. Но она мне не позвонила. Я начала паниковать, поняла, что что-то не так. Стала звонить. Сначала телефон был недоступен, потом пришла смс, что он стал доступен, но никто не отвечал. Потом оказалось, что в момент, когда они принимали мои вещи, уже шла процедура вскрытия. Только ближе к трем часам мне позвонил мужчина, сказал, что он не врач и из другого отделения, он ничего не знает, но знает, что я звоню, пишу и обращаюсь, что моя мама умерла и мне надо обращаться в морг и выяснять, что происходит, — рассказала девушка.

Кто виноват?

По информации источника «Известий», пациентам должны были дать сульфат бария, который безопасен для человека. Однако вместо безвредного вещества процедура рентгенологического исследования желудка была выполнена с препаратом, в котором содержались опасные водорастворимые соли бария. Как это произошло — пока непонятно.

В КДЦ № 1 были запрошены списки пациентов, которым в последние две недели выполнялись данные исследования, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

— Был организован их обзвон с целью уточнения состояния и при необходимости оказания помощи. В медицинском центре организованы консультации врачей-токсикологов, привлеченных из федеральных и городских учреждений здравоохранения, — сказал он. — В тот же день главам администраций районов Петербурга, а также главным врачам учреждений здравоохранения было направлено уведомление о необходимости срочного приостановления применения указанной партии сернокислого бария.

Дома мама поняла КДЦ № 1 Санкт-Петербурга Фото: РЕН ТВ

Барий для медицинских исследований петербургский ГКДЦ № 1 закупал самостоятельно: поставку препарата в диагностический центр осуществляла компания ООО «Нева Реактив» . Но в ней «Известиям» сообщили, что работают с сернокислым барием, который не предназначен для проведения рентгеноскопии и приема внутрь. Это вещество используется только в производственных целях.

— Здесь ситуация немножко странная, поскольку мы не поставляем фармсубстанции. Мы поставляем химические реактивы, и у нас этот барий сернокислый — не для рентгеноскопии. Это чисто химический реактив для производственных и аналитических целей. Это химический реактив. Это не внутрь употреблять, — сказал руководитель компании Аркадий Камчатов.

Сульфат бария безвреден сам по себе и не может нанести большого ущерба человеку. Тем не менее его неорганические соединения, которые еще лет 20 назад использовали в промышленности, опасны для людей и окружающей среды, рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Владимир Медников.

— При попадании внутрь неорганические соединения бария оказывают непосредственное влияние на гладкие мышцы сердца, сосудов, кишечника, что приводит к усилению сердечных сокращений, повышению кровяного давления, усилению перистальтики кишечника. При остром отравлении барием у пациента наблюдается слюнотечение, удушье, мышечная дрожь, клонические и тонические судороги, — сказал он.

Спасти пострадавшего можно с помощью введения антидота натрия сульфата в виде 8–10-процентных водных растворов, добавил врач. Побочный эффект после реакции антидота — диарея, которая поможет с минимальным ущербом очистить желудок.

Дома мама поняла Сотрудник полиции в КДЦ № 1 Санкт-Петербурга Фото: РЕН ТВ

Профессор уголовного права Сергей Максимов напомнил «Известиям», что пять лет назад фармацевтический производитель «Сотекс» перепутал при упаковке милдронат с листеноном. В упаковках оказались препараты принципиально противоположного действия, и в результате введения вместо милдроната листенона несколько пациентов скончались.

— Это пример того, когда все участники действовали правильно, но производитель препарата неумышленно совершил ошибку. В случае с сульфатом бария к ответственности может быть привлечен в том числе и главный врач, если он отвечал за закупки этого препарата и при этом не были соблюдены все правила проведения этой закупки , — сказал он.

Вина главного врача может иметь место в том случае, если он осознавал, что препарат не соответствует всем необходимым стандартам и может нанести вред, заключил эксперт.