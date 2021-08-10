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Прерванная линия: почему погибли 11 пациентов больницы в Северной Осетии

Администрация владикавказской больницы знала о неисправности кислородной системы
Фото: РИА Новости/Ольга Смольская
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Прерванная линия: почему погибли 11 пациентов больницы в Северной Осетии
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2021-08-10 19:46:13
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Ростехнадзор неоднократно уведомлял руководство республиканской больницы скорой помощи во Владикавказе о том, что установленное здесь кислородное оборудование не соответствует нормам и не стоит на учете в реестре. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Более того, главврачам медучреждения не раз предлагали сделать резервную кислородную линию, но они отказывались. В этом году резервную линию все-таки смонтировали, сообщил «Известиям» подрядчик, осуществлявший монтаж, но выполненные работы оплачены не были. Тем временем, к 10 августа число жертв аварии, приведшей к остановке подачи кислорода больным, находившимся на ИВЛ, выросло до 11 человек. Вечером в этот же день стало известно, что давление кислорода в больнице снова снизилось.

На учете не состоит

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Ростехнадзора, ведомство неоднократно уведомляло руководство больницы Владикавказа, что кислородное оборудование не соответствует нормам и не стоит на учете в реестре. Нормы и требования до персонала не доводились, по вопросам регистрации и ввода в эксплуатацию руководство больницы не обращалось. Также ни один сотрудник не проходил обучение по работе с такой системой, подчеркнули в ведомстве.

В марте 2021 года на больницу составили протокол по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

Прерванная линия

Автомобиль скорой медицинской помощи у ворот Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе

Фото: РИА Новости/Ольга Смольская

В системе СПАРК нет данных о проверках больницы Ростехнадзором за 2020 и 2021 годы — указаны только проверки Росздравнадзора и Роструда.

«Известия» запросили Росздравнадзор по вопросу проверок в этой больнице. Обращения также были направлены в правительство, минздрав и ростехнадзор Северной Осетии.

Труба в резерве

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе главы Северной Осетии-Алании, во дворе больницы, где случилось ЧП, установлена кислородная станция, а под землей проложена магистральная труба, которая и «дала течь». Минздрав республики считает, что авария произошла из-за «системного сбоя».

Прерванная линия

Кислородная станция в клинической больнице скорой помощи Владикавказа

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Северная Осетия-Алания

После прорыва трубы для подачи кислорода была введена в строй резервная труба. Оборудование для нее в больницу Владикавказа поставила индивидуальный предприниматель Анна Морозова. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее ИП успело заключить с больницей девять контрактов на общую сумму 26,5 млн рублей.

— К основной линии мы не имеем отношения. Она находилась 10 лет под землей. Возможностей проверить ее у нас не было — ведь учреждение круглосуточное. Все эти годы труба работала под нагрузкой. Трем главврачам предлагали сделать резервную линию, но все отказывались. Один из них дал согласие, но его контракт с больницей закончился в этом феврале. Мы за свои личные деньги приобрели необходимые материалы и выполнили работу, правда, оплата не последовала. Но в итоге 9 августа запасная труба была подключена. Подача кислорода возобновилась за 25 минут, — рассказал «Известиям» сотрудник предприятия.

Прерванная линия

Кислородная станция в клинической больнице скорой помощи Владикавказа

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Северная Осетия-Алания

При этом, по словам заместителя главного врача владикавказской больницы Ляны Гутиевой, подачу кислорода пациентам, находящимся на ИВЛ, полностью восстановили через 14 минут. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

После инцидента в больницу также завезли кислород из соседних регионов, в том числе из резервов Минобороны, — всего 15 тонн, рассчитанных на двое суток.

Возросшие потери

Утром 10 августа стало известно, что после отключения кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи в столице Северной Осетии Владикавказе скончались еще двое мужчин. Днем раньше, 9 августа, когда и произошло ЧП, из-за прорыва кислородной линии умерли 8 женщин и один мужчина, находившиеся на ИВЛ. Таким образом, общее количество жертв достигло 11 человек. Об этом сообщил на брифинге временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

По словам чиновника, в больнице сейчас проходят лечение 452 человека, в реанимации находятся 72, из них 10 подключены к инвазивной ИВЛ, 30 — к неинвазивной.

Прерванная линия
Прерванная линия: почему погибли 11 пациентов больницы в Северной Осетии

Работник больницы заправляет кислородный баллон на территории Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе

Фото: РИА Новости/Ольга Смольская

Следственные органы СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование гибели пациентов в больнице Владикавказа взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщается на официальном сайте ведомства. 10 августа СКР заявил, что главврач владикавказской больницы Владимир Плиев задержан.

Тем временем власти Северной Осетии начали проверку систем резервной подачи кислорода во всех стационарах республики. Об этом заявил врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло на своей странице в Facebook. Вечером 10 августа появились сообщения о том, что давление кислорода во владикавказской больнице снова снизилось. В течение двух часов работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода будут завершены, сообщил руководитель региона в эфире телеканала "Россия-24".

Справка «Известий»

Происшествия, связанные с гибелью больных на ИВЛ, к сожалению, не редки. В ночь с 8 на 9 июня 2021 года произошло возгорание в коронавирусной реанимации рязанской больницы им. Н. А. Семашко, в результате чего погибли три пациента.

В мае 2020-го в больнице Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге также загорелся аппарат ИВЛ. Тогда пожар унес жизни пяти человек, находящихся на искусственной вентиляции легких из-за тяжелого течения COVID-19. В тот же месяц по аналогичной причине погиб больной ковидом пациент московской больницы имени Спасокукоцкого. После этих двух происшествий была приостановлена эксплуатация аппаратов ИВЛ марки «Авента-М», использовавшихся в обоих учреждениях. При этом Росздравнадзор не выявил прямой связи между нарушениями при производстве аппаратов ИВЛ и их возгоранием.

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