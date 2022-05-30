На теле найденного мертвым в Ростове ребенка обнаружены следы изнасилования и окурков

Ребенок, который был найден мертвым в озере в Ростове-на-Дону, скорее всего умер насильственной смертью. К такому выводу, как сообщает 30 мая Telegram-канал «112», пришли криминалисты.

По предварительным данным, мальчик был изнасилован, об него тушили окурки. Само тело было замотано в пакеты и помещено в сумку. Ее также набили камнями для утяжеления.

В настоящее время ведется розыск причастных к убийству.

О том, что в Ростове-на-Дону из озера выловили сумку с телом ребенка стало известно ранее в этот же день. Погибшему мальчику, по предварительным данным, было около 6–8 лет, его личность пока не установлена. Возбуждено уголовное дело.

Сумку обнаружил местный житель. Он рассказал о находке своему знакомому, вместе с которым они вытащили ее из воды.