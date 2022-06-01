Рябков обвинил США в сознательном курсе на «геополитическое оттеснение» России

США проводят сознательный курс на геополитическое оттеснение России. Об этом в среду, 1 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы видим на протяжении очень долгого времени сознательный курс Вашингтона на геополитическое оттеснение России, если сказать обобщенно», — сказал он ТАСС.

По словам Рябкова, США пытаются отдалить выполнение Россией целей специальной военной операции по защите Донбасса.

«В реальной жизни продолжается безостановочная, постоянная накачка Киева новейшими системами вооружений, и это делается для того, чтобы не приблизить, а отдалить момент, когда мы сможем сказать, что цели специальной военной операции достигнуты. А они будут достигнуты в любом случае независимо от того, какие шаги предпринимают США и их сателлиты, их клиенты», — сказал дипломат.

Ранее в этот день Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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