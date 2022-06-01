Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Рябков обвинил США в сознательном курсе на «геополитическое оттеснение» России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США проводят сознательный курс на геополитическое оттеснение России. Об этом в среду, 1 июня, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ВКС России уничтожили украинскую батарею натовских гаубиц. Онлайн спецоперации 1 июня
Главные новости о происходящем ДНР и ЛНР, украинских городах и в мире на ее фоне — в обновляемом материале «Известий»

«Мы видим на протяжении очень долгого времени сознательный курс Вашингтона на геополитическое оттеснение России, если сказать обобщенно», — сказал он ТАСС.

По словам Рябкова, США пытаются отдалить выполнение Россией целей специальной военной операции по защите Донбасса.

«В реальной жизни продолжается безостановочная, постоянная накачка Киева новейшими системами вооружений, и это делается для того, чтобы не приблизить, а отдалить момент, когда мы сможем сказать, что цели специальной военной операции достигнуты. А они будут достигнуты в любом случае независимо от того, какие шаги предпринимают США и их сателлиты, их клиенты», — сказал дипломат.

Ранее в этот день Рябков заявил, что Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS. Он подчеркнул, что любые поставки оружия Киеву, как бы Вашингтон их ни аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Накануне стало известно, что США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $700 млн. В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки Киеву ряда систем вооружений, однако в комплект поставки не войдут ракеты большой дальности, которые «выходят за рамки поля боя на Украине».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022