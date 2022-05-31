В ДНР анонсировали создание собственного торгового флота

Часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию Донецкой Народной Республики (ДНР), у республики появится собственный торговый флот. Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Часть судов перейдет в юрисдикцию ДНР. Об этом приняты уже соответствующие решения. Флаги, которые будут на них, тоже уже понятны», — сказал он журналистам.

Кроме того, Пушилин сообщил, что до конца июня будет восстановлено водо- и электроснабжение порта.

«Тогда порт уже заживет своей полноценной жизнью. Все, что разрушено, будет восстановлено. Нет ничего критического, что не подлежало бы восстановлению», — сказал глава ДНР.

Ранее в этот день первое после освобождения Мариуполя судно вышло из порта.

26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена.

24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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