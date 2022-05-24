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Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Пять иностранных судов, заблокированных из-за угрозы обстрела и минной опасности, смогли покинуть порт Мариуполя. Об этом сообщил 24 мая на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мариуполь полностью освобожден от украинских боевиков. Спецоперация в Донбассе 20 мая, день 85-й
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«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал он.

В этот же день Минобороны РФ заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Отмечалось, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

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Помимо этого, МО РФ показало кадры работы саперов на побережье Азовского моря в районе морского порта Мариуполя. Специалисты осмотрели буквально каждый сантиметр при использовании «Урана-6». Места, где были найдены боеприпасы, отмечали красным флагом, дальше их разминировали.

Также российские саперные подразделения проводят инженерную разведку и разминирование от взрывоопасных предметов территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, который был полностью освобожден 20 мая. По состоянию на 23 мая за двое суток было уничтожено уже более 100 взрывоопасных предметов на территории предприятия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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