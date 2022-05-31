Все семье: российский прокат возглавил фильм «Мой папа — вождь»

Посещаемость российских кинотеатров второй месяц остается на уровне 0,6 – 0,7 млн зрителей за уикенд. По итогам последнего комедия «Мой папа — вождь» лидирует по кассе, но средняя посещаемость у фильма в полтора раза ниже, чем у «Артека». Последний не собирается сдаваться и оказался на втором месте по бокс-офису только за счет снижения числа сеансов. Зато в топ-5 по сборам сразу три новичка — такого давно не было.

Копье как семейный спасательный круг

Эксцентричная комедия «Мой папа — вождь» словно приготовлена по идеальному рецепту. Суперзвездный актерский ансамбль: Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Фёдор Добронравов, Максим Лагашкин, Роман Мадянов (с Мадяновым только что вышло интервью об этом фильме и не только о нем). Егор Кончаловский, впервые в жизни решившийся снять чистую комедию. История о самой простой семье с ее самыми простыми проблемами в центре, а для антуража — моряк с амнезией, считающий себя вождем африканского племени. Этот трюк позволяет авторам в течение первой половины фильма радовать зрителя юмором в стиле «Флинстонов», чтобы потом понемногу переключиться на лирическую интонацию. Ведь разум и память возвращаются Петрову, а вместе с ними — понимание своего места в мире. Конечно, оно тут, с семьей, с друзьями, со своим городом, страной. Хотя копьем он пользоваться всё равно не разучился.

Всё это выглядело настолько выигрышно, что кинотеатры поспешили отдать «Вождю» наибольшее количество сеансов — примерно четверть от всех, что состоялись за этот уикенд. В результате фильм занял первое место, но с более скромными результатом, чем можно было бы рассчитывать при таких вводных. Касса составила 36 млн рублей, но наработка на сеанс у фильма — 2,6 тыс. рублей, в то время как у «Артека» даже сейчас было 3,3 тыс. рублей. Поэтому, хотя у «Артека» было в два раза меньше сеансов, чем у «Вождя», он собрал 23 млн рублей и занял второе место по кассе.

— Семейное кино последнее время генерит большую часть бокс-офиса, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Кино было и остается самой доступной формой досуга и очевидным поводом провести время всей семьей вне дома. Людям сейчас нужны положительные эмоции, а хорошее кино их транслирует. «Мой папа — вождь» стартовал хорошо, это абсолютный лидер по количеству сборов и зрителей. У релиза есть шансы войти в список долгоиграющих холдоверов. Насколько они высоки, увидим в следующий уикенд. А такой же семейный «Артек» продолжает ехать на отличном «сарафане», но вынужден покориться ярким новинкам посвежее.

Любовь по правилам и без

На третьем месте — костюмная мелодрама «Аманат», о любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной в XIX веке. Этот кровавый период российской истории подан через призму ребенка, которого взяли в заложники, перевоспитали, сделали из аварского горца русского офицера, и он принял присягу из рук самого императора, поверил в то, что должен защищать страну, против которой сражаются его отец и бились его предки. Влюбился в русскую девушку. А потом было много драматичных и даже трагических событий, которые любой может при желании узнать из интернета. Но понятно, что «Аманат» не мог соперничать с семейными комедиями. У него почти 9 тыс. сеансов, а наработка на сеанс была 2,2 тыс. рублей. И собрал он 19 млн рублей — при заявленном бюджете в 250 млн рублей. Возможно, на ТВ эта картина будет более востребована.

А вот четвертое место и 10 млн рублей польской драмы «Эскортницы» дорогого стоят. За счет правильного выбора названия (в оригинале — «Девушки из Дубая»), постера, трейлера польская картина по своей наработке оказалась первой в десятке кассовых лидеров. Достаточно сказать, что за всю историю российского проката она на четвертом месте по сборам за первый уикенд среди всех польских картин. При этом на первом месте «Принц Каспиан», где Польша в копродукции, на втором «Довлатов» Алексея Германа (тоже копродукция), на третьем — «Резня», где от Польши разве что Роман Полански. В общем, налицо пример чуткой и точной работой с релизом, которая может служить примером для многих прокатчиков в России, где часто даже очень перспективные тайтлы просто выбрасываются на рынок без всякой работы по продвижению.

— «Эскортницы» заточены на широкую аудиторию, это провокационный проект, который наработкой показал свою востребованность, — заключает Ольга Зинякова.

На пятом месте в этот раз оказались «Крутые яйца 2», мексиканский мультик, который вышел еще в прошлый уикенд, но ко второму практически не растерял аудиторию. Тогда было 11 млн рублей, в этот раз — 9 млн, это только еще раз подтверждает серьезные намерения родителей ходить со своими детьми в кино во что бы то ни стало, и никакая хорошая погода не может быть достаточным препятствием.

Сейчас кинотеатры возлагают большие надежды на следующий уикенд. Выйдет блокбастер «Своя война», режиссерский дебют Алексея Чадова, который был отложен на несколько месяцев, но сейчас все же стартует большим количеством экранов. Впервые в киноформате появятся герои популярной франшизы в полнометражном «Три кота и море приключений», что несет в себе определенный риск, потому что коты воспринимаются зрителями в формате коротких историй, а более взрослым ребятам они уже могут быть неинтересны. Но всё же бренд должен сработать. Также выйдет «Манюня в кино» по мотивам популярной прозы Наринэ Абгарян. «Манюня» уже была успешно обкатана как онлайн-сериал, теперь ее ждет испытание большим экраном, и тут есть интрига. Также в повторный прокат выйдут одно из лучших аниме последнего десятилетия «Ученик чудовища» и шедевр Алена Рене «Хиросима, моя любовь», к столетию великого мастера.