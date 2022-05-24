Пионерская жатва: «Артек» продолжает лидировать в прокате

Посещаемость российских кинотеатров остается стабильной уже месяц — примерно 0,6 млн человек на сеанс, то есть в пять раз ниже, чем средний показатель за такой же период в 2019 году. Сети снова бьют тревогу и просят поддержки государства, но пока не получают. За прошедший уикенд больше всего зрителей пришло на комедию «Артек. Большое путешествие» и мультика «Бука. Мое любимое чудище». В Топ-10 бокс-офиса также попали «Флешбек» с Моникой Белуччи, «Крутые яйца 2» из Мексики и хоррор «Заклятье: Спуск к дьяволу» из Ирландии.

Как повяжешь галстук

Скоро будет месяц, как «Артек. Большое путешествие» остается лидером российского кинопроката. Ретрокомедия о путешествии в прошлое отсылает к хиту Роберта Земекиса «Назад в будущее», потому что там тоже дети решали проблемы своих родителей, ставших вдруг их ровесниками. Но релиз фильма не случайно совпал с празднованием 100-летия пионерской организации, увенчавшимся приемом в пионеры нескольких тысяч детей прямо у Мавзолея на Красной площади. Ретроколорит комедии оказался востребован российской аудиторией.

«Артек» начал свой прокат 28 апреля — и сразу возглавил прокат, обойдя, пусть и ненамного, фаворита майских праздников «1941. Крылья над Берлином», зрелищную военную драму с хорошими потенциалом и «сарафаном». Тогда, в первый майский уикенд, «Артек» заработал 64 млн рублей с высокой на сегодня наработкой более 4,1 тыс. рублей на сеанс (15 зрителей на сеансе в среднем). Дальше наработка фильма снизилась, но и в следующие уикенды составляла не менее 3 тыс. рублей на сеанс, а к последним выходным количество зрителей в зале увеличилось с 11 до 13 человек. Кинотеатры, воодушевленные успехом комедии снижали постепенно число сеансов, давая место новинкам, но в минувший уикенд сеансов у «Артека» всё равно было больше, чем у любого другого релиза. Как следствие — самая высокая средняя посещаемость в десятке лидеров проката.

Реклама

Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова в беседе с «Известиями» отмечает, что, на ее взгляд, «Артек» обороты сбавлять не планирует.

— У фильма рекордная наработка и отличный «сарафан», который поможет перемахнуть отметку в 200 млн с легкостью, — сказала она «Известиям».

В данный момент тотал комедии — 191 млн рублей. Из них в последний уикенд фильм собрал 24 млн.

На втором месте по сборам триллер с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи «Флешбэк», 12 млн рублей. У него вторая неделя проката, но, похоже, народ устал от актера в образе крутого пожилого супермачо. Что в первый, что во второй уикенды у картины 6–7 зрителей на сеансе, хотя, казалось бы, сейчас дефицит западных жанровых фильмов. Но аудитория рассудила иначе.

То же самое с «бронзовым призером», мексиканским мультфильмом «Крутые яйца 2». Этой многообещающей новинке киносети отдали почти столько же сеансов, сколько «Артеку», но явка оказалась низкой, почти в два раза уступая пионерам. В результате и сборы — всего 11 млн. С другой стороны, у новинок, которые тоже могли собрать аудиторию, комедии «Приплыли!» и продолжения криминальной франшизы «Решала: Брат» дела еще хуже. Первая финишировала на шестом месте, 8,4 млн рублей. Вторая заработала чуть больше 5 млн и не вошла в десятку лидеров. Как отмечает Ольга Зинякова, у обеих было больше шансов стартовать ярче, но проблема — в недостатке маркетинга.

— Летний период стабильно не самый хлебный для киноотрасли, тем более в отсутствие блокбастеров, — напомнила эксперт. — Погода в центральных городах солнечная, люди всё чаще предпочитают проводить время на улице и на природе. Плюс уменьшение бюджетов на маркетинг, пиар и рекламу дает о себе знать — новинки просто «не достреливают» до нужной аудитории.

Заклятье или проклятие

Четвертое место — у ирландского хоррора «Заклятье: Спуск к дьяволу», 9,7 млн рублей. Фильм вышел 12 мая, и на второй уикенд у него падение меньше чем в полтора раза, что можно считать хорошим знаком. Посещаемость держится на уровне 9–10 зрителей на сеансе, это тоже хороший показатель. На пятом месте отечественный мультфильм «Бука. Мое любимое чудище», «ровесник» «Артека», который в этот раз набрал 9,1 млн рублей, а общая его касса достигла уже 133 млн. Для анимации с бюджетом 330 млн (по данным ЕАИС) это мало, пусть даже из них 150 млн — невозвратные средства Фонда кино, но свои 10 человек на сеанс мультик собирает. И не приходится сомневаться в том, что он дозаработает деньги на продажах в интернете и на ТВ.

Посещаемость российских кинотеатров за уикенд уже месяц, если не считать майские праздники, находится в районе 0,6 млн зрителей. Впереди лето, когда вообще бокс-офис и явка снижаются, и многие кинотеатры бьют тревогу — утверждают, что если государство им не поможет, то скоро показывать кино будет негде.

16 мая Министерство финансов пока отказало кинотеатрам в выделении 6,5 млрд рублей в качестве субсидии. Ассоциация владельцев кинотеатров, между тем, заявила, что к середине апреля в стране 36% кинозалов уже закрылись.

— Минфин прислал ответ, в котором отметил необходимость дополнительно обосновать выделение средств, — рассказала Ольга Зинякова. — Со своей стороны, мы, естественно, планируем направить в правительство дополнительное обоснование. Кроме субсидии, кинотеатры запрашивали и другие способы поддержки, среди которых: обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул, решения по этим предложениям мы тоже ожидаем. Быстрого решения не будет, но и мы продолжим работу с профильными министерствами на этот счет.

Что касается низкой посещаемости, эксперт считает, что всё зависит от новинок проката и релизов, которые придут на ближайшие даты. Также прокату может помочь расширение опционала «Пушкинской карты», о чем давно ведутся разговоры, и всё большее число фильмов претендует на то, чтобы за их просмотр опосредованно платило государство, а не зритель.