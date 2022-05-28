Соучастники рынка: российские дистрибьюторы закупили фильмы в Каннах

На Каннском кинорынке – 2022 для проката в РФ приобретено большое количество фильмов, которые скоро окажутся в залах страны. Уже в июне наш зритель сможет увидеть «Род мужской» с Джесси Бакли, а позднее — «Три тысячи лет желаний» от режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. На самом же Каннском фестивале, проходящем в эти же дни (17–28 мая), не было не только российской прессы, но и согласия между критиками, которые туда всё же приехали. В фаворитах Южная Корея, но только 28 мая станет известно, кого предпочло жюри.

Покупают, но молчат

Каннский кинофестиваль и Каннский кинорынок в этом году выбрали разные курсы взаимодействия с Россией. Фестиваль официально объявил, что примет в программу российские фильмы, но не примет российскую делегацию. А позже выяснилось, что и российские СМИ он тоже принимать не будет. Это не было объявлено официально , пресс-служба Канн не делала рассылки с комментариями, но представителям прессы, подавшим заявку на аккредитацию, было в ней отказано. Причем отказы приходили в последний момент, в середине мая, почти накануне фестиваля. На запрос «Известий» каннская пресс-служба не ответила.

Соучастники рынка Кадр из фильма «Род мужской» от режиссера Алекса Гарлэнда Фото: film.ru

Правда, профессиональное российское интернет-издание «ПрофиСинема» получило журналистскую аккредитацию в Канны. Как рассказала «Известиям» главный редактор сайта Нина Ромодановская, никаких дополнительных объяснений при аккредитации от нее не потребовали, а в дальнейшем ничего такого, что бы отличалось от штатной работы на фестивале, не происходило. Впрочем, некоторое количество российских критиков на фестиваль попало, но для этого они аккредитовывались от иностранных изданий.

Совсем другая ситуация была на кинорынке, крупнейшем бизнес-мероприятии в мире кинематографа. Там было официально объявлено, что рынок пройдет с фокусом на Украине, но при этом совершенно все заявки из России кинорынок принял.

Главное киноиздание мира Variety приводит слова руководителя по закупкам компании «Централ Партнершип» Армена Дишдишяна, где тот сообщает, что все сэйлз-компании приветствуют российских партнеров. Поскольку личные связи с правообладателями установлены давно, те не видят никаких проблем в продаже своих фильмов для проката в России.

«Известиям» Дишдишян отказался дать комментарий о своей работе на рынке. Не стали ничего комментировать и в Capella Film, Arna Media и «Русском репортаже». Но источники «Известий» сообщают, что почти все независимые компании из России приехали на рынок и активно заключали сделки. Мало того, что в российский прокат выйдут многие картины из программы фестиваля: на рынке достигли договоренности по большому количеству других картин. Скорее всего, об этих приобретениях будет объявлено в ближайшие недели. Также известно, что российские компании более активно, чем обычно, пытались снизить закупочные цены на контент. Аргументировали тем, что в стране становится меньше действующих кинозалов, а это значит, что на высокие сборы рассчитывать не приходится. Значит, нужны скидки.

В любом случае каннский контент в Россию придет, в том числе американский: не все компании в США перестали отдавать кино для нашего проката. Так, только «Вольга» уже в июне выпустит «Род мужской» с Джесси Бакли, а позднее — «Три тысячи лет желаний» от режиссера «Безумного Макса» Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях.

Соучастники рынка Кадр из фильма «Три тысячи лет желаний» от режиссера Джорджа Миллера Фото: kinonews.ru

— Ничего удивительного в том, что компании не хотят сейчас давать комментарии, — считает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. — Нужно время, чтобы финализировать сделки, так что я бы не делал тут никаких смелых выводов. Понятно, что кинорынок, который в прошлом году был онлайн, выйдя в офлайн, стал более продуктивным. Но вряд ли количество и масштаб сделок будут сопоставимы с доковидным кинорынком 2019 года. Потому что если до недавнего времени 200 млн рублей кассы для большого независимого фильма в кинотеатрах были вполне реальными, то сегодня ситуация другая .

Крупные студии права в Россию больше не отдают, но на независимые компании общий тренд не влияет: они как продавали, так и продают нам контент , согласна Нина Ромодановская.

— Даже если с кинопрокатом всё будет плохо, а я прогнозирую летом закрытие от 50 до 70% кинотеатров в России, онлайн-рынок и телевидение остро нуждаются в контенте, и они всё окупят. Эти рынки у нас крупнее, чем может показаться со стороны . У многих игроков в отрасли пока нет паники. Но бизнесу это вообще свойственно — выживать, бороться до последнего, иначе можно сразу закрываться, — заметила эксперт.

Вслед за паразитами и кальмарами

Как справедливо отметил в своей статье для The Guardian ее знаменитый обозреватель Питер Брэдшоу, трудно вспомнить фестиваль в Каннах, когда между критиками настолько не было бы согласия по поводу фильмов . Фильмы, которые у одних вызывали восторг, другие беспощадно клеймили, и единственное, в чем все более-менее сходятся, — это в том, что вторая половина фестиваля была куда более сильной, чем первая.

Фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» был неоднозначно принят даже русскоязычными критиками. Зарубежные к нему отнеслись вполне равнодушно. В международном рейтинге критиков журнала Screen, который, впрочем, далеко не всегда совпадает с предпочтениями жюри, лидирует корейский «Решение уйти» Пак Чхан-ука, что очень в тренде после суперхитов «Паразиты» (победитель Канн) и «Игра в кальмара» (рекордсмен от Netflix). Зато Screen ставит очень низкий балл драме «Посредник» японца Хирокадзу Корээды, а некоторые возносят его до небес.

Соучастники рынка Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ряд критиков прочит третью «Золотую пальмовую ветвь» братьям Дарденн с их «Тори и Локитой», но их противники обвиняют бельгийских режиссеров в том, что они собрали фильм из своих собственных штампов. Ближе к концу фестиваля в фавориты выбился «Близко» Лукаса Донта, но, например, редко ошибающийся Брэдшоу не верит в его победу. «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга не понравились даже многим поклонникам его творчества, а другие отмечают, что автор культовых боди-хорроров вернулся к истокам и сделал абсолютный суперхит.

То же с работами каннских «старожилов» — Кристиана Мунджиу, Рубена Остлунда, Арно Деплешена, Клэр Дени. Да и блокбастеры «Топ Ган» и «Элвис» тоже кому-то показались почти шедеврами, а кто-то негодовал, что они вообще сняты.