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Украинский режиссер выступил в Каннах в защиту российской культуры

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Dave Bedrosian
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Режиссер Украины Сергей Лозница во время своего публичного выступления во время награждения за вклад в киноискусство на Каннском кинофестивале произнес речь в защиту российской культуры, 22 мая передает телеканал «360» со ссылкой на украинские СМИ.

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Он призвал западных коллег «сделать усилие, чтобы противостоять варварству». Лозница сказал о том, что необходимо не смешивать политику и творчество.

Он вспомнил свою давнюю знакомую — почившую литовскую еврейку Ирене Вейсайте, которая смогла спастись из гетто. Она, театровед и специалист по немецкой литературе, в гетто со своими друзьями организовала тайный кружок немецкой поэзии.

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«Но как же так? Ведь вокруг вас каждый день звучала речь немецких палачей!» — воскликнул я. Ирена посмотрела на меня с изумлением: «Да, но какое это имело отношение к Гете?!» — поведал украинский режиссер.

Во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля Лозница представил фильм «Естественная история разрушений».

11 мая «Известия» опубликовали интервью с российским актером и режиссером Владимиром Машковым, который рассказал об отношении к спецоперации РФ и проводимой странами Запада «культурой отмены» в отношении России. Он сказал, что «театр и был задуман для того, чтобы быть с людьми в самые разные и в самые сложные моменты жизни. Когда нет места для каких-то чувств, кроме, допустим, страха, который парализует человека и не дает ему жить. Бесспорно, в театре можно получить маленький ключ к надежде, вере и в итоге к любви». Он заметил, что русская культура — неотъемлемая и важнейшая часть мировой культуры.

13 апреля министр культуры России Ольга Любимова заявила, что отмена российской культуры за рубежом невозможна, обмен возобновится в будущем. Она выразила надежду на то, что «мир как-то поменяется, изменится. И в той форме, которая возможна для гармоничного существования артистов и деятелей культуры на сцене или в музее, мы продолжим».

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал чистым фашизмом атаки на русскую культуру и российских спортсменов. Глава государства назвал Россию жертвой «глобальной цензуры».

12 апреля директор Центра политического анализа Павел Данилин подчеркнул, что «целую страну не отменить». Он отметил, что достижения России невозможно вычеркнуть из общечеловеческой истории.

1 марта стало известно, что российский дирижер Валерий Гергиев, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине, отстранен от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Ранее нью-йоркская Метрополитен-опера и Баварская государственная опера разорвали отношения с оперной певицей Анной Нетребко, поскольку та не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента России Владимира Путина на фоне событий на Украине.

25 марта Путин на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства заявил о «культуре отмены» и прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией. Глава государства уточнил, что в западных странах «вымарывают» композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Рахманинова, запрещают русских писателей.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — по демилитаризации и денацификации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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