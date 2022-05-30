ВС РФ приступили к оценке возможности подъема корабля «Донбасс»

Специалисты Черноморского флота РФ могут приступили к оценке возможности подъема затопленного украинскими боевиками в порту Мариуполя корабля управления ВМС Украины «Донбасс». Об этом в понедельник, 30 мая, заявил журналистам специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.

«Экипаж спасательно-буксирного судна Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота приступил к проведению экспертной оценки по возможности подъема судна, запущены водоотливные средства. Пробоины, которые были обнаружены, уже заделаны», — заявил он.

В настоящее время специалисты устанавливают причины затопления, после чего будет принято решение о возможности и способе его подъема.

26 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что минная опасность в акватории порта в Мариуполе устранена.

24 мая Минобороны заявило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками.

В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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