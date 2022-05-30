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В Британии заявили о победе России в битве за контроль над пшеницей

Журналист Болл: Россия победила в битве за завоевание мирового рынка пшеницы
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Самая большая победа президента России Владимира Путина, которую ему удалось одержать с начала спецоперации по защите Донбасса, — это завоевание мирового рынка пшеницы. Об этом 28 мая написал журналист издания The Times Том Болл.

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Автор публикации отметил, что в настоящее время с Украины до места назначения не могут доставить более 20 млн т зерна.

Журналист также приводит данные аналитиков, согласно которым в апреле экспорт пшеницы из Украины упал на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом экспорт из РФ вырос на 18%. Отмечается, что в этом сезоне российский бюджет уже получил $1,9 млрд доходов от налогов на экспорт пшеницы.

27 мая в Минсельхозе «Известиям» сообщили, что Россия полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность и готова поставлять на зарубежные рынки излишки производства.

В тот же день министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что урожай зерновых в стране в этом сезоне может оказаться значительно выше результатов прошлого года и даже достигнуть максимума.

Кроме того, по его словам, на следующий сельскохозяйственный сезон отдельная квота по экспорту зерна может быть предоставлена для Дальнего Востока, включая квоту по кукурузе.

В Россельхозбанке «Известиям» рассказали, что в группу перспективных стран с точки зрения наращивания экспорта зерна входят Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер. Так, отмечается, что зерно уже сейчас составляет основу экспорта российского сельского хозяйства на Ближний Восток.

Урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн т, в 2020 году — 133,5 млн т. Согласно предварительным данным, в 2022 году он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т — пшеницы.

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