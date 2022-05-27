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Россия готова поставить излишки продовольствия за рубеж

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия полностью обеспечивает собственную продовольственную безопасность и готова поставлять на зарубежные рынки излишки производства. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

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«Так, по итогам прошлого года показатель самообеспеченности зерном, которое является ключевой позицией для российского АПК, достиг 150%. Планируется, что до конца сельхозсезона экспорт зерновых превысит 37 млн т. При этом в предстоящем сезоне внешнеторговый потенциал по зерновым оценивается в 50 млн т», — говорится в заявлении ведомства.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил 27 мая, что урожай зерновых в РФ в этом сезоне может оказаться значительно выше результатов прошлого года и даже достигнуть максимума.

Кроме того, по его словам, на следующий сельскохозяйственный сезон отдельная квота по экспорту зерна может быть предоставлена для Дальнего Востока, включая квоту по кукурузе.

В Россельхозбанке «Известиям» рассказали, что в группу перспективных стран с точки зрения наращивания экспорта зерна входят Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер. Так, отмечается, что зерно уже сейчас составляет основу экспорта российского сельского хозяйства на Ближний Восток.

Как сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, для российских производителей главными факторами увеличения поставок являются высокий урожай и налаженные механизмы поставок на Ближний Восток и в Африку.

Урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн т, в 2020 году — 133,5 млн т. Согласно предварительным данным, в 2022 году он может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т — пшеницы.

Президент РФ Владимир Путин 26 мая заявил, что Россия стала абсолютно конкурентоспособной на мировых рынках. Он отметил, что страна остается самым крупным экспортером пшеницы в мире.

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