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В Минсельхозе спрогнозировали объем урожая урожай зерновых в России

Минсельхоз: урожай зерновых в России может оказаться значительно выше результатов прошлого года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Урожай зерновых в России в этом сезоне может оказаться значительно выше результатов прошлого года и даже достигнуть максимума. Такое заявление сделал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу, 27 мая, на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

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Он обратил внимание на то, что в новом году продолжится реализация механизма квотирования зерна. Отмечается, что отменять экспортную пошлину никто не собирается.

Патрушев считает, что на следующий сельскохозяйственный сезон могут предоставить отдельную квоту по экспорту зерна для Дальнего Востока, включая квоту по кукурузе.

Также министр спрогнозировал, что экспорт зерна из России в этом году составит свыше 37 млн т, в следующем — 50 млн т.

Урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн т, в 2020 году — 133,5 млн т.

26 мая президент РФ Владимир Путин назвал Россию самым крупным экспортером пшеницы в мире.

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