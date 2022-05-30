В Еврокомиссии рассказали о сложностях при конфискации российских активов

ЕС столкнулся с юридическими сложностями при принятии решения о конфискации российских активов. Вопрос обсуждается, но исход не предрешен. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Еврокомиссар заверил, что при реализации решения будут соблюдаться принципы правового государства. По его мнению, оно не будет носить политический характер.

25 мая в министерстве экономики, образования и науки Швейцарии заявили «Известиям», что закон об эмбарго в настоящий момент не дает правовых оснований для конфискации и передачи активов.

17 мая сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) не планирует комментировать идею конфисковать золотовалютные резервы (ЗВР) России из-за ситуации вокруг Украины. Указывалось также, что о принятии фондом решения насчет российских активов говорить рано.

Ранее в тот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю никто не сообщал о возможной конфискации ранее замороженных активов Центрального банка России для направления средств на восстановление Украины. По его словам, это станет воровством.

13 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам «Большой семерки» с просьбой конфисковать российские активы. Он считает, что рано или поздно государства сделают такой шаг.

По информации Центробанка России на 29 апреля, международные резервы страны составили $593,1 млрд. На Западе заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов РФ.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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