Порошенко обратился к Зеленскому с просьбой выпустить его с Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в своем Telegram-канале обращение к действующему главе государства Владимиру Зеленскому, в котором попросил выпустить его из страны.

Политик в настоящее время планирует поездку в Роттердам для участия в конгрессе и саммите Европейской народной партии. Однако несколькими днями ранее выехать из страны он не смог. Соответствующую попытку он предпринял дважды, и каждый раз его останавливал патруль.

«После того как совершенно незаконно была сорвана моя поездка в составе официальной парламентской делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, где я намеревался отстаивать предоставление Украине ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО. — Ред.) на саммите альянса в этом году, я надеюсь, что выводы сделаны и никто уже не будет препятствовать моему выезду в Роттердам», — написал он.

Порошенко заверил, что у него для выезда за границу есть соответствующее официальное приглашение от президента Европейской народной партии и оформленная командировка, подписанная главой Верховной рады Украины.

По его словам, сейчас для украинских властей важно сохранять единство и «избегать любых внутренних распрей и совместно работать на всех возможных международных площадках». Как пишет «Газета.Ru», необходимость уехать Порошенко объясняет участием в конгрессе и саммите Европейской народной партии. Там экс-лидер страны намерен добиваться предоставления Украине в июне статуса кандидата на членство в ЕС, оказания финансовой поддержки стране и одобрение «Плана Маршалла 2.0» для ее восстановления.

«При такой ясности в целях и месседжах в чьих интересах останавливать меня на границе?» — подытожил экс-президент.

Ранее, 28 мая, сообщалось, что Порошенко направлялся на мероприятие НАТО в Вильнюсе, однако при попытке пересечь границу его задержали сотрудники таможенного контроля. Для того чтобы присоединиться к украинской делегации, Порошенко получил распоряжение о командировке за подписью председателя рады Руслана Стефанчука. Пограничники в свою очередь сочли документ поддельным или просроченным и не выпустили экс-лидера страны с Украины.

В тот же день в социальных сетях распространилась информация, что Порошенко попытался покинуть Украину и въехать в Польшу через Львовскую таможню.

Петр Порошенко проходит на родине по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении экс-лидера по делу о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре 2021 года госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. При этом уже 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.