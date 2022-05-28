Украинские пограничники не выпустили Порошенко из страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко направлялся на мероприятие НАТО в Вильнюсе, однако при попытке пересечь границу его задержали сотрудники таможенного контроля. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

«Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин», — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Геращенко, экс-глава государства должен был принять участие в Парламентской Ассамблее НАТО. Предполагалось, что в Вильнюсе он также проведет несколько встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран-союзниц альянса и Европейского парламента

Для того, чтобы присоединиться к украинской делегации, Порошенко получил распоряжение о командировке за подписью председателя Рады Руслана Стефанчука. Пограничники, в свою очередь, сочли документ поддельным или просроченным, и не выпустили экс-лидера страны с Украины.

Ранее в этот день в социальных сетях распространилась информация, что Порошенко попытался покинуть Украину и въехать в Польшу через Львовскую таможню.

25 мая стало известно, что ряд свидетелей по делу против бывшего президента Петра Порошенко не явились для дачи показаний.

До этого, 23 мая, задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны. Сотрудники ведомства уточняли, что были приведены доказательства в пользу того, что Порошенко инициировал незаконную приватизацию трубопровода «Самара — Западное направление». Также Медведчук подтвердил причастность бывшего главы Украины к торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

В январе офис генпрокурора Украины обжаловал решение Печерского суда Киева, который выбрал в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене. Тогда же в надзорном ведомстве настаивали на мере пресечения в виде заключения под стражу или внесении залога в размере $35,7 млн.

Петр Порошенко проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении бывшего украинского лидера дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре 2021 года госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. При этом уже 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.