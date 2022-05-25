Яценюк, Турчинов и Аваков не пришли на допрос в СБУ по делу Порошенко

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не явились в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос по делу против бывшего президента Петра Порошенко и политика Виктора Медведчука. Об этом 25 мая сообщило украинское издание «Лига» со ссылкой на пресс-службу СБУ. Они вызваны на допрос повторно 30 мая.

Все трое должны были 19 мая дать показаний по уголовному делу о закупках угля в Донбассе.

«Они проходят в качестве свидетелей и вызываются в целях всестороннего, полного и беспристрастного изучения обстоятельств уголовного производства», — приводит сообщение пресс-службы СБУ украинское СМИ.

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Вместе с ними в качестве свидетеля по тому же делу вызван гендиректор крупнейшей энергетической корпорации ДТЭК Максим Тимченко.

Турчинов, комментируя в социальных сетях повестку СБУ, назвал вызов на допрос политическим пиаром.

Ранее, 23 мая, стало известно, что задержанный СБУ Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны. Медведчук привел доказательства того, что Порошенко был инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара — Западное направление», а также замешан в торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками. СБУ сообщила, что суды, прокуратура и антимонопольный комитет поспособствовали незаконной деятельности бывшего президента.

Порошенко на Украине подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса во время боевых действий, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие полагает, что экс-президент сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

Сам бывший глава государства отказывается признавать свою вину. Он заявил, что подобные решения выглядят как доказательство политически мотивированного преследования и препятствуют его деятельности.