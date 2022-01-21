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Прокуратура Украины обжаловала решение суда в отношении Порошенко

Офис генпрокурора Украины обжаловал решение суда Киева, который не стал арестовывать Порошенко
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Офис генпрокурора Украины 21 января обжаловал решение Печерского суда Киева, который выбрал в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.

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«Двадцать первого января 2022 года офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата — пятого президента Украины — в виде личного обязательства», — говорится в сообщении.

В прокуратуре настаивают на мере пресечения в виде заключения под стражу или внесении залога в размере $35,7 млн.

19 января Печерский районный суд Киева на заседании избрал экс-президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства. Политика обязали прибывать к следователю и в суд по первому требованию, а также сдать паспорта для выезда за границу.

В тот же день генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отмечала, что избрание меры пресечения Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрений в госизмене.

Бывший украинский лидер проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении Порошенко дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

В декабре госбюро расследований (ГБР) попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

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