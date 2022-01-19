Генпрокурор Украины прокомментировала решение суда по делу Порошенко

Избрание меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко говорит о том, что суд подтвердил законность и обоснованность подозрений в госизмене. Об этом сообщила в среду, 19 января, генпрокурор страны Ирина Венидиктова.

Ранее в этот день Печерский районный суд в Киеве постановил на два месяца обязать Порошенко являться по первому требованию к следователю, а также запретил экс-президенту покидать страну и пределы Киевской области. Порошенко проходит по делу о госизмене в качестве подозреваемого.

Политик остался недоволен решением суда и заявил о намерении его обжаловать. При этом он подчеркнул, что «безумный сценарий» президента Украины Владимира Зеленского еще не окончен. При этом он пригрозил «прихлопнуть крышку рояля» Зеленского.

В то же время Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило, что не удовлетворено решением суда и обжалует его.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о госизмене из-за поставок угля из Донбасса в 2014 году. В декабре ГБР попыталось ему вручить подозрение, однако политик скрылся и покинул Украину. 17 января Порошенко вернулся из Польши в Киев.

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