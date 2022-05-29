Лавров назвал приоритетом спецоперации освобождение Донбасса

Освобождение Донбасса является безусловным приоритетом в ходе российской специальной операции. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 29 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что жители остальных украинских территорий, где проходит военная спецоперация, «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом [Украины Владимиром] Зеленским» с запретом русского образования, медиаресурсов, культуры, а также использования русского языка в быту, «или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда».

Лавров уточнил, что задачи российской армии заключаются в том, чтобы «отодвинуть украинскую армию и «батальоны» за пределы Донецкой и Луганской областей».

Также в интервью французским журналистам министр иностранных дел отметил, что Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского национализма и неонацизма. По его словам, Париж активно вооружает Киев, а также «требует вести войну до победного конца», «нанести России поражение».

В то же время, указал Лавров, российская сторона не отказывается от диалога с Европой, будет судить о ее намерениях исключительно по практическим делам.

Ранее в воскресенье член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион может передать в распоряжение России военный аэродром в Мелитополе и морскую военную базу в Бердянске. Присутствие российских военных в Запорожской области является залогом безопасности для жителей региона, заявил он.

Кроме того, 26 мая Рогов заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты граждан, проживающих на освобожденных территориях.

Двумя днями ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион намерен добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы. Самоопределение региона, уточнил он, не является главным приоритетом местных властей в настоящий момент.

21 мая бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен заявил, что конфликт на Украине разгорелся из-за того, что США и НАТО проигнорировали предложения РФ по гарантиям безопасности. Он назвал ложным аргумент, что «каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, ложный».

До этого, в марте, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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