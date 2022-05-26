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Сюжет:

В Госдуме исключили уход России из освобожденных территорий Украины

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Россия не оставит без защиты жителей освобожденных территорий Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Россия не уйдет и не оставит без защиты граждан, проживающих на освобожденных территориях Украины. Предоставление российского гражданства населению Херсонской и Запорожской областей как раз это доказывает. Об этом 26 мая заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

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«Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это, прежде всего, защита граждан, проживающих на освобожденных территориях. Это в очередной доказывает, что Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим», — цитирует его «РИА Новости».

Шеремет также отметил, что интеграция с Россией «открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития».

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил, что это решение носит гуманитарный характер. Эксперт напомнил об аналогичной практике в отношении и жителей Донбасса. По его словам, учитывая успешность этого прецедента, вынесенное решение по Запорожью и Херсону может также найти отклик среди жителей других регионов.

В тот же день стало известно, что Херсонская область уже приступила к созданию центров выдачи российских паспортов. Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила в свою очередь, что ведет подготовку инфраструктуры для организации выдачи российских паспортов.

Также в среду представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион после его полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России. Он отметил, что в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую Республику. Кроме того, Херсонская область также заявляла о желании войти в состав РФ. Председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов отмечал еще 6 мая, что Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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