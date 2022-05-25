Политолог оценил значение упрощения получения гражданства РФ для жителей Запорожья

Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в среду, 25 мая, оценил подписание указа об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях Украины.

Эксперт напомнил об аналогичной практике в отношении жителей Донбасса. По его словам, учитывая успешность этого прецедента, вынесенное решение по Запорожью может также найти отклик среди жителей регионов.

«Это решение носит гуманитарный характер. Оно действует в интересах жителей регионов, которые ущемлены правах, возможностях и социальной поддержке. Когда заработал упрощенный порядок для жителей Донбасса, был спрос от жителей других областей Украины, особенно соседних, на то, чтобы прописаться в ДНР И ЛНР. Это способ застраховать свое будущее и обеспечить нормальное существование. Эта история в первую очередь про заботу о людях», — подчеркнул Мартынов в беседе с «Известиями».

Кроме того, политолог напомнил, что после упрощения получения гражданства желающим не потребуется справка о выходе из гражданства.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Поправки внесены в документ, которым упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что ведет подготовку инфраструктуры для организации выдачи российских паспортов. Первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать полную поддержку при организации выдачи паспортов России жителям Херсонской и Запорожской областей.

Ранее, 12 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в России по паспорту с истекшим сроком действия.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал 2022 года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Также в ведомстве отметили, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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