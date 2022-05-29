Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского национализма и неонацизма. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом он отметил, что Москва не отрезает путь диалога с Европой, но будет судить о ее намерениях исключительно по практическим делам.

Глава российского внешнеполитического ведомства также указал на то, что Запад долгие годы был глух к призывам России заставить Украину выполнять свои обязательства по международным конвенциям.

По словам Лаврова, Париж активно вооружает Киев, а также «требует вести войну до победного конца», «нанести России поражение».

«Это говорит только о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Значит, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией», — сказал он.

Накануне читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину освободить сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.

До этого, 26 мая, читателей французской газеты Le Figaro возмутило поведение Зеленского, который неоднократно критиковал Запад за недостаточную скорость поставок вооружений. Они выступили с призывом прекратить поставки оружия Киеву.

Ранее, 20 мая, бывший военный, волонтер Адриан Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией, потребовал от властей Франции объяснить поставку оружия радикальной украинской националистической группировке «Азов» (в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

Накануне бывший дипломатический советник экс-президента Жака Ширака и экс-депутат от республиканской партии Франции Пьер Лелуш заявил, что Европа втягивается в пропасть из-за поставок вооружения на Украину.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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