Бывший военный, волонтер Адриан Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией, в эфире Sud Radio потребовал от властей Франции объяснить поставку оружия радикальной украинской националистической группировке «Азов»(в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

«Я хочу задать очень простой вопрос и обращаюсь к французскому правительству. Как вы можете объяснить и чем оправдать то, что украинское военное формирование, бойцы которого носят знаки отличия СС и Третьего рейха, вооружены оружием, поставляемым Францией и Европой на Украину?» — заявил он. Запись эфира от 16 мая опубликована на YouTube-канале радиостанции.

По его словам, с помощью западного оружия, которое направлялось Вооруженным силам Украины, боевики «Азова» легитимизируют свое положение в официальных украинских структурах. Боке также высказал предположение, что президент Франции Эммануэль Макрон осознает неоднозначность сложившейся ситуации.

«Почему Макрон не ездит на Украину? По-моему, Макрон начинает понимать, что французское оружие и французские боеприпасы попадают в руки неонацистов», — отметил волонтер.

Боке подчеркнул, что две трети французских военных возмущены поставками западного оружия «азовцам».

Ранее, 11 мая, экс-военный также выразил недовольство поставками вооружений Украине странами Запада. По его мнению, это только увеличивает случаи военных преступлений, так как наличие бесплатного современного оружие «развязывает украинским националистам руки».

8 мая французский евродепутат Тьерри Мариани сообщил, что поставки оружия Украине являются втягиванием стран Запада в конфликт вокруг государства. В этой связи следует перекрыть предоставление вооружения украинской стороне.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Украине артиллерийских установок Caesar. Он подчеркнул, что Франция продолжит поставки вооружений Украине и в будущем.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

18 марта сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга. Один из читателей призвал власти Франции прекратить поставки оружия Украине.

Страны Запада начали активнее вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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