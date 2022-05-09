Французский депутат призвал прекратить снабжать Украину оружием

Поставки оружия Украине являются втягиванием стран Запада в конфликт вокруг государства. В этой связи следует перекрыть предоставление вооружения украинской стороне, о чем в воскресенье, 8 мая, сообщил французский евродепутат Тьерри Мариани.

«Да, нужно прекратить вооружать Украину... Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам. Чего мы хотим? Чтобы их убили до последнего? Чтобы хорошо отжать россиян? А потом господин [президент США Джо] Байден отправит европейцев, может быть?» — указал политик в ходе трансляции телеканала RMC на своем YouTube-канале.

18 марта сообщалось, что читатели французской газеты Le Figaro выразили недовольство решением властей выделить финансовую помощь Украине на сумму €300 млн. Для Франции, по их мнению, это падение в яму и без того большого национального долга. Один из читателей призвал власти Франции прекратить поставки оружия Украине.

11 апреля французский посол на Украине Этьен де Понсен сообщил, что во Львов прибыла группа французских жандармов, для того чтобы «помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений». Дипломат указал на то, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС срочно предоставить Украине оружие. Он отметил, что соответствующее решение должно быть принято в течение нескольких дней, а не недель.

22 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил о предоставлении Украине артиллерийских установок Caesar. Он подчеркнул, что Франция продолжит поставки вооружений Украине и в будущем.

22 марта российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что накачивание киевского режима западным оружием и забрасывание иностранных наемников на Украину — это безответственные и крайне опасные действия.

15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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