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Французы раскритиковали просьбы Макрона и Шольца к Путину по Украине

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину по Украине.

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Причиной возмущений стала новость о том, что Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие.

Один из пользователей заявил, что к компромиссу необходимо подталкивать Украину и просить президента страны Владимира Зеленского о перемирии.

«Пустые слова, оторванные от реальности. Это то, что предлагают наши лидеры», — написал один из читателей.

Другой пользователь подчеркнул, что сначала Запад вводит антироссийские санкции, а затем звонит Путину с просьбой решить проблемы с продовольственными поставками.

«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», — подметил еще один комментатор.

До этого читателей французской газеты Le Figaro возмутило поведение Зеленского, который неоднократно критиковал Запад за недостаточную скорость поставок вооружений. Они выступили с призывом прекратить поставки оружия Киеву.

Разговор состоялся ранее, 27 мая, лидеры стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине и другим вопросам. Путин также заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки.

В ходе разговора была обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер аргументированно разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые, как подчеркнул Путин, стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими санкций.

В этом месяце президент РФ также отмечал, что страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Политик подчеркнул, что сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция Москвы является правильной и обоснованной. Он указал на то, что в новых условиях российская экономика будет открытой, страна расширит сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Ранее, в марте, Путин отмечал, что агрессия Запада в отношении россиян носит тотальный неприкрытый характер. Как отметил глава государства, цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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