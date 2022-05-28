Читателей французской газеты Le Figaro возмутило поведение президента Украины Владимира Зеленского, который неоднократно критиковал Запад за недостаточную скорость поставок вооружений.

«Зеленский позволяет себе ругать Запад, регулярно кусая руку, которая его кормит и все это после того, как он отказался выполнять Минские соглашения», — написал один из читателей.

Многие пользователи в комментариях выступили с призывом прекратить поставлять Украине оружие.

«Все стараются изо всех сил для Украины. Похоже на телемарафон. Тут танк, там ПВО (силы противовоздушной обороны. — Ред.) и так далее. И в Евросоюзе, который думает только о санкциях против собственного народа, нет никого, кто мог бы предложить мирное решение конфликта», — отметил еще один комментатор.

Ранее, 26 мая, в офисе Зеленского обвинили ФРГ в поражениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина.

19 мая член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что поставки вооружения не принесут мира на Украине, а санкции и давление не решат дилемму безопасности в Европе.



15 апреля глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюза усугубят ситуацию «на земле».

Страны Запада начали активнее вооружать и оказывать финансовую помощь Украине на фоне проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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