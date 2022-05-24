Во Франции предупредили о затягивании Европы в страшную воронку из-за Украины

Из-за поставок вооружения на Украину Европа втягивается в пропасть, из которой будет невозможно выбраться. Такое заявление сделал бывший дипломатический советник экс-президента Жака Ширака и экс-депутат от республиканской партии Франции Пьер Лелуш в интервью газете Valeurs Actuelles.

«Происходящее — это схватка между НАТО и Россией. <…> Мы в любой момент можем попасть в страшную воронку, вылезти из которой не будет возможности у европейцев», — считает Лелуш.

По мнению политика, президент Украины Владимир Зеленский пытается интернационализировать конфликт.

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И, как указал эксперт, власти США в этом положении ведут себя очень рискованно, что не может обнадеживать людей, живущих между двумя сверхдержавами.

«Мы переживаем конец великой иллюзии. Холодная война не закончилась 30 лет назад. Мы к ней вернулись, но с силовой политикой XIX и XX веков, с оружием и коммуникациями нового мира», — пишет экс-депутат.

Также он отметил, что именно европейцы рискуют заплатить самую высокую цену за новую фазу холодной войны.

27 апреля китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин также заявил, что затягивание ситуации на Украине способно послужить причиной войны во всей Европе. По его словам, Россия дала понять, что не может отступить от операции по защите Донбасса.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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