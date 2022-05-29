Власти Запорожья готовы передать военным ВС РФ морскую базу в Бердянске

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Запорожская область может передать в распоряжение России военный аэродром в Мелитополе и морскую военную базу в Бердянске.

Как сообщил Рогов в интервью ТАСС 29 мая, регион может предложить России бывшую украинскую военно-морскую базу «Восток» в Бердянске, которая, как заявил чиновник, «достаточно неплохо технически оснащена».

«Но, естественно, это надо рассматривать непосредственно руководству [российского] Министерства обороны, нужна ли такая база, по той простой причине, что Азовское море, которое стало внутренним морем России, может быть, и не нуждается в присутствии военных в Бердянске», — уточнил член главного совета военно-гражданской администрации региона.

Кроме того, добавил Рогов, Запорожская область может передать в распоряжение РФ военный аэродром в Мелитополе.

«Это очень удобный аэродром для полноценной базы ВКС России, где могут размещаться и истребители, и бомбардировщики, и непосредственно система ПВО, а также военно-транспортная авиация», — подчеркнул Рогов.

Член администрации, считает, что присутствие российских военных в Запорожской области является залогом безопасности для жителей региона.

О том, что военные базы и другие военные объекты Украины в Запорожской области будут переданы российской армии, еще 27 мая сообщал заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов. Как указал замначальника ГУ МВД, внимание ВС РФ при этом будет направлено на сдерживание украинского режима от нанесения вреда жителям освобожденных территорий.

В тот же день Рогов заявил, что украинские базы, которые находятся на приазовской части освобожденных территорий Украины, должны занимать российское военнослужащие.

26 мая член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области также заявил, что Украина бесповоротно потеряла выход к Азовскому морю, так как Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

В тот же день депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что Россия не уйдет и не оставит без защиты граждан, проживающих на освобожденных территориях. Интеграция с Россией «открывает перед освобожденными территориями новые возможности развития», отметил он.

Также в среду Рогов заявил, что регион после его полного освобождения возьмет курс на вхождение в состав России. Он отметил, что в планах создать в составе России полноценный субъект — Запорожскую республику.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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