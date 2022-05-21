В Германии нашли виновников конфликта на Украине

Конфликт на Украине разгорелся из-за того, что США и НАТО проигнорировали предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом 21 мая заявил бывший председатель Социал-демократической партии в Германии Оскар Лафонтен.

«Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе», — сказал Лафонтен в интервью немецкой газете Junge Welt.

Он также отметил, что «аргумент о том, что каждое государство может решить для себя, к какому союзу оно присоединится, ложный». Политик привел в пример Кубу, подчеркнув, что Вашингтон никогда не допустит ее вступления в военный союз с РФ «или размещения российских ракет на границе с США».

Реклама

Кроме того, Лафонтен выступил против антироссийских санкций, указав на то, что Германия таким образом «стреляет себе в ногу».

9 мая посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что требования России по гарантиям безопасности были проигнорированы западными странами, в то же время страны НАТО последовательно создавали угрозу российской границе.

15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

2 марта первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман назвала смехотворными предложения России к Соединенным Штатам в сфере безопасности. В частности, по ее словам, Вашингтон не мог согласиться с требованием о гарантиях невступления Украины в НАТО и с выходом из альянса ряда стран-членов.

17 декабря 2021-го МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

Позже, 24 февраля 2022 года, Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».