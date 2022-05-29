Реклама
Прямой эфир
Мир
Абэ назвал причиной конфликта на Украине позицию Зеленского по НАТО
Мир
Минобороны сообщило о коридорах для выхода судов из порта Мариуполя
Мир
Японская Komatsu возобновила поставки техники на Украину
Мир
В Германии раскритиковали хаос в стране из-за поставок Киеву оружия
Общество
Праздничный салют прошел в честь Дня пограничника в Москве
Спорт
Форвард «Реала» Бензема впервые в карьере стал лучшим бомбардиром ЛЧ
Мир
СМИ указали на отсутствие выгоды для ЕС в ускоренном принятии Украины
Мир
Трамп призвал снизить цены на нефть для решения ситуации на Украине
Мир
Военные РФ начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост под Харьковом
Экономика
Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
Мир
СМИ узнали о готовности Запада уступить требованию РФ по оплате газа

СК обвинил убитого дочерьми Хачатуряна в распространении порнографии

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России завершил расследование в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, ему ужесточили обвинение статьей о распространении порнографии. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Шанс на оправдание»: против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело
Расследование было инициировано родственниками бизнесмена

«В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ходе расследования был установлен факт распространения Хачатуряном порнографического материала с участием дочерей. По данным источника, его адвокаты были официально уведомлены об этом.

Кроме того, защита сестер Хачатурян с материалами дела уже ознакомились. Оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, когда защита обвиняемого ознакомится с делом. Затем его направят на рассмотрение в Бутырский суд Москвы.

Защита Хачатуряна также подтвердила окончание расследования уголовного дела в его отношении. Однако адвокат Ольга Халикова заявила, что в деле доказательств вины ее подзащитного нет.

«Биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было и быть не может», — сказала она.

23 марта 2021 года СК России официально признал сестер Хачатурян потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны отца.

Ранее в этом же месяце следователи возбудили уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

1 февраля 2021 года дело в отношении старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало издевательства отца над девушками, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022