СК обвинил убитого дочерьми Хачатуряна в распространении порнографии

Следственный комитет России завершил расследование в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна, ему ужесточили обвинение статьей о распространении порнографии. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в ходе расследования был установлен факт распространения Хачатуряном порнографического материала с участием дочерей. По данным источника, его адвокаты были официально уведомлены об этом.

Кроме того, защита сестер Хачатурян с материалами дела уже ознакомились. Оно будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения, когда защита обвиняемого ознакомится с делом. Затем его направят на рассмотрение в Бутырский суд Москвы.

Защита Хачатуряна также подтвердила окончание расследования уголовного дела в его отношении. Однако адвокат Ольга Халикова заявила, что в деле доказательств вины ее подзащитного нет.

«Биологических следов, подтверждающих сексуальное насилие над девочками, не было и быть не может», — сказала она.

23 марта 2021 года СК России официально признал сестер Хачатурян потерпевшими в деле о насилии и побоях со стороны отца.

Ранее в этом же месяце следователи возбудили уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Трех девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

1 февраля 2021 года дело в отношении старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, вернули в прокуратуру, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало издевательства отца над девушками, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.