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Дело старших сестер Хачатурян вернули в прокуратуру

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Дело в отношении старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, вернули в прокуратуру. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Танец с саблями: переквалифицируют ли дело сестер Хачатурян на самооборону
Адвокаты сестер ссылаются на решение Генпрокуратуры, но потерпевшая сторона утверждает, что оно было обжаловано еще в декабре

«Уголовное дело возвращено в прокуратуру», — отметил Липцер в беседе с «Интерфаксом».

Как уточнили в защите, дело долго просили вернуть, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении.

Дело Ангелины и Крестины Хачатурян поступило в Мосгорсуд летом 2020 года, участники процесса несколько раз пытались отобрать присяжных, однако заседания были отложены.

Старшим сестрам вменяется в вину убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет. 3 августа стало известно, что дело старших сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных.

13 июля сообщалось, что в отношении младшей сестры, Марии Хачатурян, будут применены принудительные меры медицинского характера. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.

13 мая следователи отказались переквалифицировать дело сестер Хачатурян в необходимую оборону.

Сестры Хачатурян в июле 2018 года (им тогда было 17, 18 и 19 лет) совершили убийство своего 57-летнего отца за сексуальное насилие.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало издевательства отца над девушками, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.

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