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Генпрокуратура подтвердила передачу дела сестер Хачатурян в суд

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Обвинение против сестер Хачатурян передадут в суд, сообщил в понедельник, 13 июля, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

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«Утверждено обвинительное заключение по завершенному расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации уголовному делу в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — приводит «РИА Новости» его слова.

Кроме того, в отношении младшей сестры Марии Хачатурян будут применены принудительные меры медицинского характера.

13 мая стало известно, что следователи отказались переквалифицировать дело сестер Хачатурян в необходимую оборону.

Сестры Хачатурян в июле 2018 года, которым тогда было 17, 18 и 19 лет, совершили убийство своего 57-летнего отца за сексуальное насилие.

Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

Отмечалось, что СКР подтвердил факт сексуального насилия со стороны отца.

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