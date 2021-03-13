«Шанс на оправдание»: против убитого дочерьми Михаила Хачатуряна возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерьми Михаила Хачатуряна. Расследование инициировали родственники бизнесмена, желающие добиться его реабилитации. В то же время, защитники сестер считают, что дело поможет им добиться смягчения приговора, а в лучшем случае — прекращения уголовного преследования. Как повлияет новое расследование на судьбу девушек — разбирались «Известия».

Дело о насилии

В отношении Михаила Хачатуряна, убитого собственными дочерьми, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил один из адвокатов, участвующих в процессе.

По словам юриста, дело возбуждено по трем статьям Уголовного Кодекса — 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»). Жертвами насилия, по версии следствия, стали его несовершеннолетние дочери. В то же время, официального подтверждения данных от СК пока нет.

Уголовное дело против Хачатуряна просили возбудить и убившие его дочери, и родственники бизнесмена, противостоящие девушкам в суде. Адвокаты сестер собираются использовать его, чтобы смягчить приговор, в то время как защитники погибшего считают, что дело поможет снять с него обвинения и исключить мотив жестокого обращения как основной при совершении убийства .

Шанс на оправдание Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Семья Михаила Хачатуряна уверена, что что он не подвергал Кристину, Ангелину и Марию насилию. Потому его родственники и просили возбудить против него уголовное дело, рассказала адвокат Ольга Халикова.

— Мы намерены заявлять о назначении всех необходимых экспертиз и предоставлять доказательства. Потому что это новое уголовное дело, которое не связано с другими и будет расследоваться самостоятельно. По сути, мы начинаем с нуля, — отметила юрист в беседе с «Известиями».

По ходатайству сестер

Возбудить уголовное дело против Хачатуряна в декабре прошлого года разрешил Басманный суд Москвы. Судья вынес решение, в котором признал незаконным отказ следователя в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи с его смертью.

Основанием для этого стало ходатайство сестер погибшего, которые стали настаивать на расследовании с целью реабилитации мужчины. До этого сестры Хачатуряна долгое время отказывались дать согласие на возбуждение дела.

При этом следствие установило, что Михаил в течение нескольких лет причинял девушкам физические и психические страдания. Как следовало из материалов проверки, с осени 2014 года и на протяжении всего времени, пока мать девушек Аурелия не жила с ними, Хачатурян якобы избивал дочерей, унижал их и подвергал сексуальному насилию.

Шанс на оправдание Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Были проведены психолого-сексолого-психиатрические экспертизы, которые установили, что девушкам причинено посттравматическое расстройство, затем экспертизы, направленные на установление причинно-следственной связи между действиями Хачатуряна и преступлением, совершенным его дочерьми, а также направленные на установление степени вреда здоровью девушек. Всем троим был причинен тяжкий вред, что подтверждает нашу позицию о необходимой обороне, — рассказал «Известиям» адвокат Алексей Липцер.

По его словам, в случае если причастность Михаила к преступлениям против дочерей будет доказана, и дело дойдет до суда, который установит виновность убитого, «это станет доказательством того, девушки говорили правду и занимали оборонную позицию».

— Тогда мы будем использовать это как доказательство невиновности девушек и настаивать на прекращении их уголовного преследования, — подытожил он.

Долгое разбирательство

Разбирательство по делу сестер Хачатурян длится уже два с половиной года. 19-летнюю Кристину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию задержали в их квартире на Алтуфьевском шоссе в июле 2018 года. Приехавшие на место полицейские обнаружили труп 57-летнего Михаила с множеством ножевых ранений.

Во время допросов сестры рассказали, что отец всячески издевался над ними: держал дома взаперти, избивал, стрелял в их сторону из пневматического оружия, угрожал убийством и совершал сексуальное насилие . На тот момент две из них не успели закончить школу, а старшая не смогла поступить в институт. Мать девушек несколько лет не жила с ними — Михаил выгнал ее из дома и запрещал навещать дочерей.

В августе 2018 года суд поместил девушек под стражу, но впоследствии защите удалось обжаловать решение, и меру пресечения изменили на домашний арест, а затем – на «запрет на определенные действия». Сестры признали вину в убийстве отца, но после проведения психиатрической экспертизы младшую, Марию, признали невменяемой.

Тогда же, по словам адвоката Алексея Липцера, была проведена доследственная проверка по статьям 117 («Истязание»), ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера») и ст. 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») и ряд экспертиз. Следствие получило доказательства того, что Хачатурян издевался над дочерьми и совершал аморальные действия. Дело в отношении бизнесмена хотели выделить в отдельное производство, но Следственный комитет отказался посмертно возбуждать уголовное дело.

Шанс на оправдание Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян Фото: ТАСС/Новодережкин Антон

Расследование дела самих сестер завершилось в декабре 2019 года. Дело в отношении двух старших сестер направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а в отношении младшей следствие попросило применить принудительные меры медицинского характера. Однако Виктор Гринь, бывший на тот момент замгенпрокурора, распорядился вернуть дело обратно в СК и указал, что девушки действовали в состоянии необходимой обороны, защищаясь от насилия со стороны отца. Генпрокурор постановление подписал.

До марта 2020 года Следственный комитет проводил дополнительное доследование — и снова передал дело в прокуратуру с тем же обвинением. Руководство Генпрокуратуры, сменившееся к тому времени, утвердило дело и передало в суд.

Судья Мосгорсуда Андрей Гуров полгода неудачно пытался приступить к процедуре отбора присяжных, однако попытки начать процесс срывались то из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса, то из-за болезней признанных потерпевшими сестер погибшего Хачатуряна Марины и Наиры. В результате судья принял решение вернуть материалы уголовного дела сестер Кристины и Ангелины по обвинению в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ), в Генпрокуратуру.

Как объяснил «Известиям» адвокат девушек Алексей Липцер, Мосгорсуд указал, что судить их без итогового решения в отношении их отца невозможно. Сестры Хачатуряна обжаловали постановление об отказе в возбуждении него уголовного дела уже после поступления в суд дела в отношении племянниц.

Ждут приговора по отдельности

Пока девушки продолжают ждать приговора, проживая по отдельности. В качестве меры пресечения им избран запрет определенных действий — общаться между собой, с участниками процесса и представителями СМИ. При этом прошлой осенью им сделали существенное послабление — разрешили общаться с матерью.

Мать девушек, Аурелия Хачатурян, рассказала о том, что вся семья очень устала. Ни одна из девушек пока не может ни учиться, ни работать. Ангелина пыталась устроиться в супермаркет, но ей пришлось уволиться из-за постоянных вызовов в суд. Семья полностью живет на зарплату женщины, которая тоже работает продавцом.

Аурелия добавила, что у младшей из сестер, Марии, был молодой человек, но его признали свидетелем по делу и им запретили общаться. «Но больше всего девчонки переживают, что не могут вот уже столько времени общаться друг с другом. Они же всегда вместе были, неразлучными. И когда теперь они смогут увидеться все втроем и смогут ли?» — сказала она.

Шанс на оправдание Мать сестер Хачатурян Аурелия Дундук Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил

Факт, что жизнь сестер Хачатурян в ожидании суда весьма непростая, в беседе с «Известиями» подтвердил и адвокат Алексей Липцер.

Он отметил, что сегодня сестры общаются лишь с мамой, и вся их жизнь проходит в ожидании окончания дела. «Теперь идет расследование в отношении Михаила Хачатуряна, сестры будут давать показания и вновь погружаться в эту атмосферу и воспоминания, что тяжело для них. Мы надеемся, что новое дело не будет занимать столько времени, как дело об убийстве», — сказал Липцер.

Полное оправдание маловероятно

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что история с Михаилом Хачатуряном, который из потерпевшего постепенно превращается в обвиняемого, интересна для резонансного дела — но не является чем-то из ряда вон выходящим. Дело в том, что в рамках расследования одного дела может быть выявлено преступление, о котором изначально никто не знал. Другой вариант — это преступление не было поводом для возбуждения первоначального уголовного дела.

— Таким образом формируется состав для возбуждения производства по новой уголовной статье, вследствие чего на практике будет выделено новое уголовное дело из старого, — объяснил генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

По словам эксперта, если говорить про первое дело в отношении сестер Хачатурян, то на его ход второе дело — против Михаила Хачатуряна — может повлиять несколькими путями. Во-первых, сестрам могут смягчить наказание с учетом предположительного преступления самого отца, а во-вторых (и это — самое интересное), дело против девочек не станут оперативно рассматривать по существу.

— Волей-неволей сестры выиграли себе сейчас дополнительное время на свободе. Основное дело вернули в прокуратуру. Выносить какой-либо приговор сейчас невозможно, пока не будут сделаны конструктивные выводы по новому делу в отношении отца, — считает Артем Баранов.

Фото: соцсети Михаил Хачатурян

После этих выводов, говорит собеседник «Известий», может быть пересмотрено мнение следствия относительно действий сестер Хачатурян. В частности, следователи могут по-новому посмотреть на вопрос мотива совершения преступления. Нельзя исключать и такой вариант, как смена квалификации из одной уголовной статьи в другую. Но полное оправдание сестер при этом маловероятно.

— Маленький шанс на оправдание девочек появляется, но верится в это слабо. В российской практике количество оправдательных приговоров ничтожно мало, — отметил Баранов.

Между тем шансы на оправдание сестер Хачатурян снижает и тенденция к декриминализации домашнего насилия, наметившаяся в России в последние годы. Как объясняет управляющий партнер AVG Company и адвокат Алексей Гавришев, из-за этой тенденции у правоохранительных органов появилась абсолютно законная возможность закрывать глаза на те факты насильственных действий, которые нередко происходят внутри семей.

— Произошедшее с сестрами Хачатурян ужасно, ведь, по сути, беззащитные девушки, находясь под жутким физическим и психологическим давлением, совершили преступление лишь с одной целью — прекратить насилие и издевательство над собой. Судя по всему, найти другой выход у них просто не было возможности, — говорит адвокат.