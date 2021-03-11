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СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении убитого дочерями Михаила Хачатуряна. Об этом 11 марта сообщил адвокат Алексей Липцер.

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Адвокаты сестер ссылаются на решение Генпрокуратуры, но потерпевшая сторона утверждает, что оно было обжаловано еще в декабре

«В отношении Михаила Хачатуряна возбуждено уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей», — передает ТАСС.

По словам другого адвоката Алексея Паршина девушек, официального уведомления еще не поступало, но на следующей неделе адвокатов вызовут к следователю и должны признать девушек потерпевшими.

Убийство Михаила Хачатуряна было совершено 27 июля 2018 года. Девушек арестовали 2 августа 2018 года и обвинили в убийстве по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В середине июня 2019 года им было предъявлено окончательное обвинение.

По версии следствия, его дочери зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушек поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий», впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.

Следствие признало издевательства отца над дочерями, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура со второй попытки всё же утвердила обвинительное заключение.

13 июля 2020 года сообщалось, что в отношении младшей сестры, Марии Хачатурян, будут применены принудительные меры медицинского характера. В момент преступления она, по заключению экспертизы ,была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.

4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Как следует из материалов дела, на проведении дальнейшего расследования настояли сестры умершего с целью его реабилитации, пишет «Газета.ру».

1 февраля 2021-го стало известно, что дело в отношении старших сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, вернули в прокуратуру. Дело просили вернуть, чтобы устранить ряд противоречий в обвинительном заключении, уточнила защита.

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