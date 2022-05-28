Джонсон заверил Киев в работе с партнерами по экспорту зерна с Украины

Великобритания работает с международными партнерами для возобновления экспорта зерна с Украины. Об этом 28 мая заявил британский премьер Борис Джонсон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, отмечается в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Премьер-министр сообщил президенту Зеленскому о ведущейся интенсивной работе с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна с Украины, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис», — говорится в сообщении.

Джонсон отметил, что Лондон работает с партнерами по «большой семерке» (G7) , настаивая на срочном прогрессе в решении вопроса.

Также лидеры Украины и Великобритании согласовали следующие шаги и согласились, что есть необходимость, чтобы Россия «ослабила блокаду и позволила [организовать] безопасные судоходные маршруты».

Ранее в субботу компания «Совэкон», занимающаяся анализом аграрных рынков, подсчитала, что мировых запасов пшеницы на конец 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель. Как отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, малые и средние компании — экспортеры российского зерна, оказались отрезанными от мирового рынка зерна и порядка 2–3 млн т российского зерна не будет поставлено на мировой рынок.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что США провоцируют продовольственный кризис на Украине, лишая страну запасов зерна. По словам дипломата, заявления иностранных государств о блокировке российскими военными акватории Черного моря не соответствуют действительности.

24 мая Великобритания заявила о том, что власти проходят процесс согласования со своими союзниками возможного плана отправки военных кораблей в черноморский порт Одессы. Это нужно для того, чтобы обеспечить защиту судам, которые занимаются экспортом украинского зерна.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.