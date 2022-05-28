Эксперты подсчитали мировые запасы пшеницы

Мировых запасов пшеницы на конец 2022/23 сельхозгода (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель. Такой прогноз дала 28 мая компания «Совэкон», занимающаяся анализом аграрных рынков.

«Нынешняя слабость зернового рынка может напомнить его участникам, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так плохи. Согласно расчетам «Совэкона», прогнозируемые мировые запасы пшеницы на конец 2022/23 года должны покрыть примерно 18 недель мирового потребления. Это значительно выше рекордно низкого уровня в 11 недель в 2007/08 году», — приводит цитату из сообщения ТАСС.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснил, что трудности связаны с тем, что малые и средние компании — экспортеры российского зерна, которые не обладают достаточным собственным капиталом и транспортной инфраструктурой, оказались отрезанными от мирового рынка зерна. По предварительным расчетам, порядка 2–3 млн т российского зерна не будет поставлено на мировой рынок.

«В новом сезоне проблема может только вырасти, до 10 млн т», — заявил Зернин.

По его мнению, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, нужно предпринять срочные меры в первую очередь со стороны Организации Объединенных Наций (ООН) и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Эксперт считает, что они бы могли поспособствовать снятию барьеров на пути российской сельхозпродукции, чтобы та могла без перебоев поставлять их нуждающимся странам.

«К таким незримым барьерам мы относим блокировку банковских расчетов, замораживание кредитных линий на закупку российского зерна, отказ в страховании грузоперевозок, создание искусственного дефицита судов путем запрета на вход в российские порты и целый ряд других инициатив наших вчерашних партнеров», — сказал он.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил 27 мая, что урожай зерновых в РФ в этом сезоне может оказаться значительно выше результатов прошлого года и даже достигнуть рекорда.

В тот же день экономист Джон Росс заметил, что Соединенные Штаты и их партнеры по G7 сознательно не сказали, что на продовольственный кризис негативно повлияли антироссийские санкции. Эксперт сделал вывод, что экспортные ограничения Украины — это не главная причина ухудшения ситуации. Гораздо более мощной причиной являются западные санкции, введенные в отношении российского экспорта, подчеркнул эксперт.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

Москва не согласна со всеми подобными обвинениями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в частности, ответив на обвинения, заявил, что именно действия Запада препятствуют фрахту судов и вывозу зерна.

11 мая глава МИД РФ Сергей Лавров указал, что киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов с продовольственными товарами, среди которых есть и корабли с пшеницей. Он также обратил внимание на то, что российская сторона не единожды предлагала Украине вывести суда с необходимыми товарами через гуманитарные коридоры.