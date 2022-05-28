Минобороны России: город Красный Лиман в Донецкой области взят под контроль

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая сообщил, что город Красный Лиман полностью взят под контроль российских военных и сил Донецкой Народной Республики.

«В результате совместных действий подразделений народной милиции Донецкой Народной Республики и российских вооруженных сил полностью освобожден от украинских националистов город Красный Лиман», — сказал он.

Ранее, 27 мая, стало известно, что военные Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль. Кроме того, военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

В тот же день военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение. Он уточнил, что это последний крупный населенный пункт на пути к Славянску.

25 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о взятии силами республики более 50% территории города Красный Лиман. Штаб ДНР в этот день сообщал об освобождении 219 населенных пунктов силами республик.

До этого, 24 мая, Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными, и объявил об активной фазе освобождения Красного Лимана.

В тот же день официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку. При этом он отметил, что планируется перекрыть логистические пути украинских сил в Авдеевке, после чего начать переговоры.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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