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Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Первое судно прибыло в освобожденный порт Мариуполя, об этом сообщает 28 мая корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

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24 мая Минобороны РФ сообщило о полном разминировании территории порта в Мариуполе. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. В тот же день порт Мариуполя смогли покинуть пять иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

После этого порт начал работать в обычном режиме. Как указали в МО РФ, минная опасность в акватории порта в Мариуполе также устранена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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